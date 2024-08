Lutto per Mick Wallace: “Torino-Atalanta, ci sarò in memoria di mio figlio”

Mick Wallace, politico irlandese sostenitore del Torino, sarà presente in Maratona per ricordare il figlio

Nei giorni scorsi Michael Wallace, politico irlandese ed ex europarlamentare, noto tifoso del Torino, ha perso il figlio Joseph a causa di una emorragia cerebrale. Wallace, tramite il suo profilo ufficiale di X, ha deciso che sarà presente in Maratona, in memoria del figlio. "Quattro giorni prima che mio figlio Joseph avesse un'emorragia cerebrale che gli ha messo fine alla vita, Joseph aveva acquistato il nostro abbonamento per la Serie A del Torino FC 2024-2025 - andrò alla Curva Maratona questo weekend senza di lui ma sarà alla Maratona nello spirito, il suo palcoscenico preferito". Il post social ha avuto molta visibilità tra tifosi granata e non: è grande l’ondata di cordoglio nei confronti del politico irlandese dal cuore Toro.