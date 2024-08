Marcelo Larrondo compie 36 anni: tanti auguri all’ex attaccante granata

Marcelo Larrondo compie 36 anni. Nato il 16 agosto 1988 a Tunuyán in Argentina, Larrondo cresce nelle giovanili di Desamparados e River Plate. Nel 2008, all'età di diciannove anni, arriva l'approdo in Italia al Siena. Larrondo parte dalla Primavera, poi prosegue tra i grandi. Al Siena disputa cinque stagioni tra Serie A e Serie B ed esordisce nel massimo campionato italiano contro la Lazio a novembre 2009. Dopo sei mesi in prestito alla Fiorentina, nell'estate del 2013 viene acquistato in comproprietà dal Torino. Esordisce con la maglia granata il 17 agosto seguente nella partita di Coppa Italia Torino-Pescara (1-2). La sua stagione sarà però molto sfortunata a causa di un brutto infortunio al piede costato gran parte di stagione. Il primo gol in maglia Torino arriva all'ultima giornata di campionato contro la Viola. L'anno successivo inizia la stagione in granata il 31 luglio nella partita dei preliminari di Europa League contro il Brommapojkarna e sigla una doppietta nella gara poi terminata 3-0. Resterà al Toro altri sei mesi, a gennaio 2015 fa ritorno in Sud America vestendo le maglie di Tigre e River Plate per poi trasferirsi in Cile. Attualmente Larrondo è svincolato.