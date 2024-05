Mario Rigamonti ricordato a Capriolo: mostra e torneo dedicata al campione

Nella giornata del 4 maggio 2024, anniversario della Tragedia di Superga, anche a Brescia si è ricordato il Grande Torino. Mario Rigamonti, difensore sia del Brescia che degli Invincibili, è stato omaggiato con una mostra dedicata sia a lui che al Grande Torino, iniziativa molto apprezzata. Successivamente è andato in scena il 1° Memorial Mario Rigamonti dedicato ai ragazzi Under 13 che ha visto confrontarsi le formazioni del Torino, della Cremonese, del Brescia, del Capriolo e dell'A.D.Mario Rigamonti (si segnala che alle 17.03) lo speaker della manifestazione ha "interrotto" l'evento sportivo per dedicare un minuto di silenzio in ricordo della Tragedia. Infine lo scrittore Fabio Selini ha raccontato (in prima persona come se fosse lo stesso Mario Rigamonti a raccontare) la vita, le gioie, le passioni e la tragedia che ha colpito l'Invincibile sepolto a Capriolo. Serata di grande commozione e partecipazione.