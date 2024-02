“Matteo è con noi”, onlus per il bimbo tifoso del Toro dona materiale al Sant’Anna

La storia di Matteo, piccolo bimbo tifoso del Torino scomparso a soli 4 anni il 22 febbraio 2015 dopo aver contratto una leucemia linfoblastica acuta, ha portato alla fondazione della onlus "Matteo è con noi" che persegue sempre nobili cause sociali attorno alle quali si stringono molte persone. Oggi, in occasione del nono anniversario della sua triste scomparsa, i genitori di Matteo hanno pensato di donare delle apparecchiature molto utili all'ospedale Sant'Anna di Torino. La donazione prevede una culletta “Baby blue 360”, uno strumento che può consentire di salvare vite per i bambini nati prematuramente e con valori critici di bilirubina. Questa donazione è stata possibile grazie ai molti ricavi possibili grazie alle molte persone che si attivano per ogni evento benefico della "Matteo è con noi" tra i quali molti tifosi granata con lo striscione di Matteo comparso anche allo stadio. A renderlo noto sono stati gli stessi genitori di Matteo e tutti i loro progetti sono consultabili sul sito dell'associazione.