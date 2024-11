Mercoledì l’evento “100% UGI Torino” in Piazza Castello: presenti Barile e Buonagrazia

L'evento si terrà mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso Casa Tennis ATP Finals 2024 in piazza Castello

Redazione Toro News 12 novembre - 12:39

In occasione delle ATP Finals, mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 si terrà a Torino - presso Casa Tennis ATP Finals 2024 in Piazza Castello - si terrà l'evento "100% UGI Torino: il calcio e lo sport oltre la malattia": per l'occasione saranno presenti per il Torino FC il Direttore Operativo Alberto Barile e il Responsabile Attività di Base Corrado Buonagrazia.

Di seguito il comunicato del Torino — "Mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso Casa Tennis ATP Finals 2024 in piazza Castello, Torino FC ed UGI saranno i protagonisti del panel dal titolo "100% UGI Torino: il calcio e lo sport oltre la malattia". Relatori per il Torino FC il Direttore Operativo Alberto Barile e il Responsabile Attività di Base Corrado Buonagrazia, per UGI la dott.ssa Emma Sarlo Postiglione (Segretario Generale UGI) e per l'Ospedale Regina Margherita la prof.ssa Franca Fagioli (Direttrice del dipartimento di patologia e cura del bambino dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Direttore della struttura complessa di oncoematologia pediatrica).

L'evento sarà l'occasione per raccontare il progetto 100% UGI, insieme all’allenatore della squadra UGI 100% e una delegazione del team, e il progetto “LosportconUGI” che offre a bambini e ragazzi guariti l'opportunità di ritrovare fiducia e vitalità attraverso lo sport, creando un ambiente inclusivo e supportivo con percorsi personalizzati, garantendo accesso e integrazione per tutti, anche per chi affronta sfide motorie o cognitive, e sviluppando sinergie con diverse realtà sportive del territorio."