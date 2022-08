Mertens, che bel saluto a Napoli. Torino aspetta ancora quello di Belotti

Era un giocatore simbolo, amato dai tifosi, ha lasciato un segno indelebile sul campo ed è andato via a parametro zero. Parole che calzano a pennello sia per Dries Mertens che per Andrea Belotti. Ma le similitudini tra i due si fermano se si pensa al congedo avuto dalle rispettive piazze. "Ciro", come è stato chiamato affettuosamente dai tifosi partenopei, ha pubblicato sui social un video toccante, commovente e sincero in cui ha ringraziato la piazza per le emozioni passate insieme con in braccio il figlio, chiamato proprio Ciro in onore del rapporto avuto con Napoli e i napoletani.