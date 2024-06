Mick Wallace non è più un eurodeputato: l’ultimo intervento sul Toro prima del derby

Mick Wallace non è stato rieletto al Parlamento europeo. L'ormai ex eurodeputato irlandese non ha mai fatto mistero della propria fede calcistica, manifestando in più occasioni anche in modo stravagante l'affetto che lo lega al Torino. Più volte è così diventato virale, l'ultima lo scorso aprile poco prima del derby della Mole. Wallace si è presentato in plenaria indossando come maglia la divisa del Torino e ha preso la parola per il suo intervento. A far scalpore la chiusa del discorso in pieno clima derby: "Juve m***a, forza Toro!". Prima di allora Wallace aveva già preso la parola in parlamento per parlare di Toro, come nel 2021 quando in seguito alla rimonta sul Sassuolo aveva affermato in aula: "Noi irlandesi siamo sempre dalla parte degli sfavoriti e il fatto che i granata abbiano vinto proprio oggi, nel giorno di San Patrizio, mi rende felice". Allo stesso modo aveva già indossato la casacca granata: "Credo innanzitutto che i politici debbano essere i fedeli rappresentanti della gente comune: per questo ruolo non vedo come un abito possa essere più indicato di un altro. Ho indossato più volte la casacca granata in segno di rispetto per gli straordinari tifosi del Toro, di cui mi onoro di far parte: abbiamo anima e passione, qualità sempre più rare nel calcio odierno". Wallace continuerà a sostenere il Toro, ma fuori dal parlamento. L'intervento pre derby è stato l'ultimo sui granata prima della non rielezione.