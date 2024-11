Nella leggenda granata: in ricordo di Gino Rossetti

Nato "Rosetti", ma per una svista all'Anagrafe di La Spezia passato alla storia con la doppia "S", Gino nasce il 7 novembre 1904 nella città ligure. Con la prima guerra mondiale che infuria tutt'intorno, il calcio diventa presto per Gino una valvola di sfogo, nonché il suo passatempo preferito. Ma diventa qualcosa di più, quando si mette in luce nelle fila dello Spezia e, nella stagione 1921/22, fa il suo esordio in campionato. Nella squadra della sua città Gino si fa notare, e a suon di gol si guadagna il soprannome di "attaccante dal gol facile". Non a caso arriva l'interessamento del Torino, che lo compra per 25 mila lire. La dirigenza dello Spezia non è molto d'accordo, e fa carte false per far saltare l'affare. Gino, deluso, decide quindi di partire, e raggiungere il fratello in Cile. Viene però "salvato" dalla stessa dirigenza che poco tempo prima non lo aveva fatto andare a Torino, che decide di accettare l'offerta dei granata e far volare Gino, permettendogli di inseguire il suo sogno.