Ricardo Rodriguez compie 32 anni: tanti auguri all’ex difensore granata

Ricardo Rodriguez compie 32 anni. Nato il 25 agosto 1992 a Zurigo in Svizzera, Rodriguez cresce nelle giovanili dello Schwamendingen FC e del Zurigo, aggregandosi alla prima squadra per la prima volta nella stagione 2009-2010. Nel gennaio del 2012 si trasferisce al Wolfsburg in Germania, vestendo la maglia biancoverde per cinque stagioni e consacrandosi tra i migliori terzini sinistri a livello europeo. Nel giugno del 2017 si trasferisce al Milan con cui Rodriguez disputa tre stagioni. Dopo una breve parentesi di sei mesi in prestito al PSV in Olanda, nell'estate del 2020 approda al Torino. Dopo un anno non facile a causa del cambio in panchina tra Giampaolo e Nicola, nella stagione 2021-2022, con l'arrivo di Ivan Jurić sulla panchina granata, diventa titolare e viene spostato nel ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a 3 del tecnico croato. Nella stagione 2022-2023 lo svizzero viene designato come nuovo capitano del Torino al posto di Sasa Lukic. Il 18 maggio 2024 realizza il suo primo e unico gol con il club nel successo interno per 3-1 contro il Milan. Non avendo rinnovato il contratto con i granata nell'estate 2024, si trasferisce a parametro zero in Spagna, al Real Betis di Siviglia. Il calciatore svizzero con i granata ha collezionato in tutto 129 presenze, un gol e tre assist in quattro stagioni.