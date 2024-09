Ruggiero Rizziteli compie 57 anni: tanti auguri all’ex attaccante granata

Ruggiero Rizziteli compie 57 anni. Nato il 2 settembre 1967 a Margherita di Savoia, Rizzitelli cresce nelle giovanili del Cesena e con cui esordisce in Serie B nella stagione 1984-85. Nella stagione 1988-1989 viene acquistato dalla Roma e in sei stagioni realizza 29 gol in campionato. Con i giallorossi nel 1991 vince la Coppa Italia, e sempre in quell'anno sfiora la conquista della Coppa UEFA, perdendo la finale contro l'Inter, realizzando anche il gol della finale di ritorno vinta dalla Roma per 1-0 all'Olimpico. Tra il 1994 e il 1996 veste la maglia del Torino. In granata conta 61 presenze e 30 gol. E' un periodo particolarmente prolifico della sua carriera, che si è distinto particolarmente per le sue prestazioni nei derby dell'annata 94/95, quando, con due doppiette contribuì a far vincere al Toro entrambe le stracittadine di campionato. La prima è datata 25 gennaio 1995 ed è Torino-Juventus 3-2; la seconda 9 aprile 1995, Juventus-Torino 1-2, gara che resta ancora oggi l'ultima vittoria in trasferta nel derby. Al termine del campionato 1995-96, il Toro retrocedette in Serie B e "Rizzi-gol" decise di trasferirsi nella Bundesliga tedesca, approdando al Bayern Monaco, guidato da Giovanni Trapattoni. Dopo due anni ritorna in Italia trasferendosi prima al Piacenza, dove gioca tra il 1998 e il 2000, per poi chiudere la carriera al Cesena, la squadra che lo ha lanciato tra i grandi, in Serie C1.