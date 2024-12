Sei anni senza Gigi Radice: per sempre nei ricordi dei cuori granata

Sono già passati sei anni da quando, il 7 dicembre 2018, si spegneva Gigi Radice, all'età di ottantatré anni. Il "Sergente di ferro", così era soprannominato ai tempi in granata, è stato il condottiero dell'ultimo scudetto vinto dal Toro, nella stagione 1975/76, l'unico dopo la tragedia di Superga. Gigi Radice era un uomo forte, in grado di incarnare alla perfezione i valori del Toro, e anche per questo rimane sempre il suo ricordo in tutti i cuori granata. La sua memoria è viva, ora e per sempre, nei racconti di tanti giocatori e tifosi granata che anche a Gigi Radice devono la più grande gioia sportiva del dopo Superga. Il fato ha voluto che la sua leggenda fosse per sempre legata al Toro, e non a caso, nello stesso giorno, il 7 dicembre, ma del 1975, il suo Toro vinceva il derby casalingo per 2 a 0, con i gol di Graziani e Pulici, i gemelli del gol. Con le loro reti, e con la grande capacità e il grande carisma di Gigi Radice, il Toro quell'anno vincerà lo scudetto, ad oggi per l'ultima volta nella sua storia. A lui tutti i tifosi granata devono molto, ma non solo: la sua leggenda rimane viva nel cuore di ogni appassionato di questo sport. Ora e per sempre, Gigi Radice.