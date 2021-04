Sonego allo stadio per Torino-Roma: “Emozione fantastica!”

Social / Il tennista sul profilo Twitter ufficiale dei granata: "Non vedo l'ora di vedere il Torino giocare. Sempre forza Toro!"

SONEGO - Sonego si è poi soffermato a bordo campo ai microfoni di Torino Channel: "Ho viaggiato in tutto il mondo in questi mesi, ho seguito la squadra da lontano ma appena mi hanno chiamato ho accettato subito e ho colto la possibilità per essere qui oggi. Giocare da piccolo per il Toro è stata una bellissima esperienza perché credo sia bellissimo per tutti i bambini giocare per la propria squadra del cuore. Il calcio è stato il mio sport preferito fino ai 13 anni, poi ho scoperto il tennis e poi ho dovuto scegliere" Poi ancora: "L'ultimo ricordo che ho in questo stadio è il giorno del centenario in cui con gli altri ragazzi delle giovanili sventolavo la bandiera del Toro in campo, è un bellissimo ricordo che mi porto ancora dentro. Barreca e Aramu? Ho giocato qualche anno con loro per cui li ho seguiti, è stato bello vedere che Barreca è arrivato fino alla prima squadra che era anche il mio sogno fin da piccolo. La vittoria del Sardegna Open? E' stato bellissimo, anche perché ho potuto festeggiare con qualcuno, è stato indimenticabile. Il Toro? Sta facendo ogni settimana prestazioni sempre migliori, dobbiamo continuare così con la grinta ed il cuore e sono certo che oggi sarà una partita combattuta anche se la Roma ha molti talenti".