Sponsor bianconero sulla seconda maglia? Non è una gaffe, ecco la spiegazione

Il Torino ha presentato oggi, martedì 13 agosto, la seconda maglia per la stagione 2024-2025. Il club granata ha voluto omaggiare la propria storia e ha voluto riproporre, a distanza di trent'anni, una maglia che celebra la vittoria della Coppa Italia nel 1993. La divisa ha raccolto molti consensi tra i tifosi granata, lasciandone tuttavia alcuni perplessi per un dettaglio che non è passato inosservato, ovvero la presenza dello sponsor “JD” in bianconero sulla manica sinistra. A precisazione di quanto scritto nell’articolo di oggi pomeriggio, non si tratta di una gaffe: è invece una richiesta dello sponsor, il cui logo ha quei colori e che pertanto sono stati impiegati anche sulla maglia.