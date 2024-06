Auguri a Josip Brekalo: l’ex trequartista granata compie 26 anni

Josip Brekalo compie oggi 26 anni. Nato il 23 giugno 1998 a Zagabria, l'ex trequartista granata cresce calcisticamente nelle giovanili della Dinamo Zagabria, formazione con cui trova l'esordio in Prima squadra nella stagione 2015-2016. In quell'anno Brekalo festeggia la vittoria del campionato croato e della coppa nazionale. Nel 2016-2017 viene prelevato dal Wolfsburg per giocare in Bundesliga; resta in Germania fino a gennaio quando va allo Stoccarda, allora in seconda divisione, in una stagione che si chiude con la promozione nella massima serie. Brekalo torna al Wolfsburg a gennaio 2020 e vi rimane fino ad agosto 2021 quando arriva il trasferimento al Torino tramite la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei granata per una cifra pari a 11 milioni di euro. Brekalo al Toro convince Juric e la piazza, chiudendo l'annata con 32 presenze e 7 reti all'attivo. Sembrava che ci fossero i presupposti per il riscatto, ma fu lo stesso Brekalo a scegliere diversamente e a non voler restare a Torino. Così il trequartista croato è rientrato al Wolfsburg, senza tuttavia trovare spazio. A gennaio 2023 Brekalo è stato acquistato dalla Fiorentina a titolo definitivo per poi essere ceduto in prestito secco a gennaio 2024 all'Hajduk Spalato.