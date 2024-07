Manuel De Luca compie 26 anni: tanti auguri all’ex attaccante granata

Manuel De Luca compie oggi 26 anni. Nato il 17 luglio 1998 a Bolzano, De Luca cresce nelle giovanili di Sudtirol e Inter, ma nel 2014 a 16 anni si trasferisce al Torino che lo acquista per 170.000 euro. Il 3 gennaio 2018 esordisce con la prima squadra del club granata nel derby di Coppa Italia contro la Juventus. Una settimana dopo il debutto in maglia granata, De Luca viene ceduto a titolo temporaneo al Renate in Serie C, con cui segna la prima rete tra i professionisti. Il 27 luglio 2018 si trasferisce, in prestito per un anno, all'Alessandria con cui gioca 34 partite e segna 12 gol, disputando un'ottima stagione a livello individuale.