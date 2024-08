Tanti auguri a Paolo Vanoli: il tecnico granata compie 52 anni

Primo compleanno in granata per il tecnico di Varese

Oggi, lunedì 12 agosto, l'allenatore del Torino Paolo Vanoli compie 52 anni. Per lui si tratterà del suo primo compleanno in granata. Classe 1972, di Varese, la carriera da capo allenatore di Vanoli è iniziata recentemente tra Spartak Mosca e Venezia. Prima ha sempre legato il suo nome ad Antonio Conte: è stato assistente del tecnico pugliese tra Italia, Chelsea e Inter. Ha seguito Conte in tutto il suo percorso in azzurro, dopo che aveva già fatto parte del club Italia nelle categorie giovanili (dall'Under 17 all'Under 19). Nel 2022 ha preso in mano la panchina del Venezia, guidando i lagunari fino alla promozione.