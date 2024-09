Tanti auguri a Riccardo Meggiorini: l’ex attaccante granata compie 39 anni

Riccardo Meggiorini compie 39 anni. Nato il 4 settembre 1985 a Isola della Scala, in provincia di Verona, Meggiorini muove i primi passi nel mondo del calcio a 8 anni nei pressi di casa per poi entrare a 12 anni nel vivaio del Verona dove si forma da attaccante. Viene acquistato dall'Inter per la Primavera nella stagione 2003-2004, nella successiva convince Mancini ad aggregarlo tra i grandi con tanto di esordio in Serie A a novembre 2004, all'età di 19 anni con il Cagliari. Segue una lunga peregrinazione tra Spezia, Pavia, Cittadella, Genoa, Bari, Bologna, Novara. Le strade con il Torino si incrociano a gennaio 2012: Meggiorini, le cui prestazioni sportive erano detenute dal Genoa, passa in comproprietà al club granata. L'attaccante veste la maglia del Toro in Serie B e guadagna la promozione nella massima serie guidato da Gian Piero Ventura. In estate il club granata rileva anche l'altra metà del cartellino di Meggiorini, che resta sotto la Mole nella stagione 2012-2013 e in quella successiva. Il 2 luglio 2014 viene ceduto al Chievo, con cui l'attaccante disputerà sei stagioni. In maglia granata totalizza 85 presenze e 7 reti in due stagioni e mezza. Meggiorini ha appeso gli scarpini al chiodo nel luglio 2023 dopo 19 anni di carriera professionistica. Attualmente sta frequentando i corsi a Coverciano per la licenza UEFA B e si sta formando come allenatore.