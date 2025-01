Tanti auguri a Salvatore Sirigu: l’ex portiere del Torino oggi compie 38 anni

Nato a Nuoro, il 12 gennaio 1987, oggi Salvatore Sirigu compie 38 anni. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Venezia e Palermo, è proprio con i rosanero che, dopo i prestiti alla Cremonese e ad Ancona, Sirigu esordisce in serie A. Il portiere resterà nel capoluogo siciliano dal 2009 al 2011: due anni che permettono a Sirigu di mettersi in mostra e attirare su di sé le attenzioni di club molto blasonati. Nel 2011, infatti, viene acquistato dal PSG, squadra in cui rimarrà titolare fino al 2016, per poi passare in prestito al Siviglia prima e all'Osasuna poi. Nel 2017 viene acquistato a parametro zero dal Torino. Sotto l'ombra della mole rimarrà fino al 2021, collezionando 152 presenze. Nel 2021, dopo essersi laureato campione d'Europa con l'Italia di Mancini, passa al Genoa, salvo poi passare al Napoli e alla Fiorentina. Sirigu, dopo le esperienze al Nizza e al Fatih Karagümrük, il 24 agosto 2024 torna a casa, al Palermo. Con i rosanero firma un contratto annuale, in scadenza nell'estate di quest'anno.