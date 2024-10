Tanti auguri a Silvano Benedetti: l’ex difensore granata oggi compie 59 anni

Oggi - 5 ottobre 2024 - Silvano Benedetti compie 59 anni. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili granata, Benedetti fa il suo esordio in prima squadra nella stagione 1983/84. Dopo 3 stagione in prestito tra Parma, Palermo e Ascoli, nel 1987 ritorna a Torino, dove resta fino al 1992, giocando 160 partite e segnando 7 gol. Nel 1992 si trasferisce, poi, alla Roma. Chiude la sua carriera professionistica con una breve esperienza all'Alessandria, salvo poi giocare per qualche tempo fra i dilettanti del Chieri. Nel 2001 entra nello staff dirigenziale del settore giovanile del Torino, dove rimane fino al 2023, occupandosi, in particolare, della scuola calcio.