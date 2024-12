Tanti auguri al “Giaguaro”: Luciano Castellini compie 79 anni!

79 anni fa, il 12 dicembre 1945, a Milano veniva al mondo uno dei portieri più celebri della storia granata: Luciano Castellini. Passato alla storia con il soprannome di "Giaguaro", grazie alla sua bravura tra i pali, Castellini lega profondamente la sua carriera calcistica al Toro, giocando sotto la Mole dal 1970 al 1978. Arrivato dal Monza, tra le cui fila il Giaguaro è cresciuto calcisticamente, in 8 stagioni il portiere colleziona in maglia granata la bellezza di 267 presenze tra campionato e coppe, culminando la propria esperienza a Torino con lo scudetto vinto nel 1976. Al termine della stagione 1977/78, Castellini passa al Napoli, dove terminerà la propria carriera da giocatore. Dopo aver appeso i guanti al chiodo, nel 1985, il Giaguaro diventa preparatore dei portieri del Napoli. Tre anni dopo passa all'Inter, nel cui staff rimane fino al 2004, anno in cui passa nello staff tecnico della nazionale, dapprima come preparatore dei portieri dell'Under 21, fino al 2013, e poi dell'Under 20, nel biennio successivo.