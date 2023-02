Torino FD, due vittorie e due sconfitte: i risultati della 4^ giornata

Torino FD, i risultati e il racconto delle partite

Il Torino FD di primo livello è sceso prima in campo con i Nessuno Escluso, portando a casa un 2-0 grazie alle reti di Said El Kabbouri e di Mattia Mastrojeni. La seconda partita, invece, è finita 3-1 per i granata grazie a una doppietta di Toni Romeo e un'autorete. Se per la squadra di primo livello è stata una giornata da ricorda, purtroppo non si può dire lo stesso per quella di terzo livello: con il Terzo tempo A ha perso 8-1, l'unica rete granata porta la firma di Bruno Bosia. Nel secondo incontro, invece, non è bastato il 3-0 di vantaggio con doppietta di Mohamed El Kabbouri e la rete di Alessandro Sellitri, il risultato finale è poi stato 6-3 per gli avversari.