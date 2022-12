Torino FD, giornata di soli successi: vinto anche il derby con i Nessuno Escluso

Allo Sporting Club Orbassano, tre vittorie in tre incontri disputati per il Torino FD, che fa bottino pieno in quest'ultimo giro di gare prima della sosta del campionato (ripresa prevista per il 18 febbraio). La quarta categoria ha vinto 3-0 contro gli Insuperabili: decisive in questa partita le reti di Pierre Gardino e la doppietta di Tony Romeno. Nella sesta categoria, invece, è arrivata una goleada: il Torino FD ha battuto 5-2 gli Insuperabili C, ma la vittoria è maturata solo nel secondo tempo. Dopo una prima frazione di gara chiusa sul 2-2 (in rete Bruno Bosia e Mohamed El Kabbouri), i granata si sono scatenati, conquistando il successo grazie ad altri due gol di El Kabbouri e ad uno di Alessandro Sellitri. Inoltre, i granata hanno portato a casa anche l'incontro più atteso, ovvero il derby con i Nessuno Escluso, che vestono le maglie della Juventus: 2-0 il risultato finale, Romeo e Said El Kabbouri i marcatori.