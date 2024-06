Patrizio Sala compie oggi 69 anni: tanti auguri!

Patrizio Sala compie oggi 69 anni. Nato il 16 giugno 1955 a Bellusco in provincia di Monza, muove i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili biancorosse. Con il Monza arriva anche l'esordio nel professionismo nel 1973. Dopo due stagioni in Serie C è tempo del salto e si apre un nuovo capitolo, il Torino. Sulla panchina granata nel 1975 c'è Gigi Radice, che conosce Sala dai primissimi tempi al Monza e lo vuole come innesto per il centrocampo granata. Sotto la Mole, Sala gioca per sei stagioni consecutive, dal 1975 al 1981 per un totale di 212 partite e 9 gol tra campionato e coppe, nel palmarès lo storico Scudetto conquistato nel 1976. Nel 1981 Patrizio Sala viene ceduto alla Sampdoria in Serie C, successivamente passa a vestire le maglie di Sampdoria e Fiorentina. Nel 1983 viene acquistato dal Pisa, per poi essere ceduto al Cesena. Le ultime due maglie della sua carriera sono poi quella del Parma, dal 1987 al 1989, e quella della Solbiatese, dal 1989 al 1990. Terminata la carriera da calciatore ha intrapreso quella della allenatore, allenando anche le giovanili del Torino.