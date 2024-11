Torino, morto l’ex calciatore granata Luigi Bodi: il cordoglio del club

Il Torino ha reso noto che nelle scorse ore, all'età di 90 anni, è scomparso Luigi Bodi, ex calciatore e dirigente granata. La sua carriera nel Toro comincia nel settore giovanile prima di trovare l'esordio in Serie A nel 1954. Nel corso degli anni ha indossato anche le maglie di Alessandria, Bologna, Atalanta, Napoli e Novara ai massimi livelli. Ha poi svolto anche il ruolo di allenatore per società quali Asti, Imperia, Omegna, Sanremese, Olbia e Biellese. Il figlio Renato, come ricorda il club granata, è stato direttore generale del Torino dal 1997 al 2000 e con lui il padre Luigi Bodi ha svolto il ruolo di dirigente e osservatore per il settore giovanile.

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Bodi nel ricordo di Luigi Bodi, ex calciatore e dirigente granata. Cresciuto nel Settore giovanile del Torino, Bodi ha esordito in serie A, a 19 anni, nel Toro delle stagioni del post Superga, il 17 gennaio 1954. In granata sino al 1955, collezionando 15 presenze prima di passare all’Alessandria in prestito, Bodi è poi tornato a Torino nella stagione 1956-57, conclusa con 22 presenze, per poi intraprendere un lungo giro d’Italia: dapprima come calciatore, quindi come allenatore. Nel Toro, suo primo amore calcistico che non ha scordato mai, Luigi Bodi ha anche maturato un’esperienza come dirigente e osservatore del Settore giovanile quando il figlio Renato, dal 1997 al 2000, è stato direttore generale del Torino con la presidenza di Massimo Vidulich. Ai figli Renato e Antonella, agli amatissimi nipoti Matteo, Ludovica, Alice ed Andrea, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e l’abbraccio del mondo granata.