Torino, morto l’ex massaggiatore granata Sergio Giunta

Si è spento nella giornata di ieri a 75 anni l'ex massaggiatore granata Sergio Giunta, massaggiatore e fisioterapista dei granata dal 1981 al 1994. Giunta aveva iniziato a giocare a calcio a livello agonistico nelle giovanili della Juventus per poi passare all'Aosta calcio, dove ha anche iniziato la sua carriera da massaggiatore. Nel 1981 Giunta ha fatto il suo ingresso al Torino dove ha lavorato per oltre un decennio, fino al 1994. In coppia con un altro storico massaggiatore del club, Giovanni “Johnny” Tardito, Giunta divenne un punto di riferimento per tutti i calciatori granata. Ha concluso poi il suo percorso professionale alla Juventus nel 2007