Torino, striscione in piazza San Carlo: “Cairo: Basta!!!”

Prosegue la protesta da parte dei tifosi granata nei confronti della società e della presidenza di Urbano Cairo. Da tempo ormai i tifosi chiedono la cessione della società da parte del proprio patron, e adesso la contestazione inizia ad essere sempre più visibile in città. Ne è prova lo striscione che da ieri pomeriggio svetta su piazza San Carlo, dall'ultimo piano del palazzo all'angolo tra via Roma e via Santa Teresa, che pare sia stato affisso da un privato cittadino e recita: "CAIRO: BASTA!!!". Con il tentativo dei gruppi della maratona di organizzare una marcia di protesta, prima del match contro il Monza, e con questi striscioni, che rendono partecipe della polemica la cittadinanza intera, la contestazione sta raggiungendo sempre più persone, e non è intenzionata a fermarsi.