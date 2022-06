Torino, un libro ripercorre lo scudetto del 1975/76: esce “ondes Grand contra tuti”

Nuovo appuntamento con la "letteratura granata" che si arricchisce così di un ulteriore tassello. E' uscito per Bradipolibri edizioni, sempre particolarmente sensibile a tutto ciò che è Toro, "ondes Grand contra tuti", di Vittoria Minetti e Flavio Pieranni, storia in lingua Piemontese con testo in Italiano a fronte, dello scudetto del Toro 1975/76. Il volume narra, mese per mese e giornata per giornata, gli avvenimenti di quella magica stagione in cui i granata furono protagonisti di un'epica rimonta nei confronti dei rivali bianconeri e regalarono alla città emozioni incredibili ed una festa di popolo da allora mai più vissuta. Un libro imperdibile per i tifosi del Toro e per gli appassionati di calcio, impreziosito dalla prefazione di una delle più grandi firme del giornalismo sportivo Italiano, Roberto Beccantini.