Auguri a Massimo Bava: l’ex responsabile del settore giovanile compie 58 anni

Figurine / Il 17 settembre 1963 nasceva Massimo Bava: direttore sportivo del Torino e del settore giovanile.

Nato a Torino il 17 settembre 1963, Massimo Bava è stato, per nove anni anima del Torino, per un breve periodo come direttore sportivo ( stagione 2019-20) ma soprattutto come responsabile del settore giovanile (dal 2012 al 2019, e nella stagione 2020-21). Nella sua esperienza al Torino ha ottenuto molti ottimi risultati, a partire dallo scudetto vinto con la Primavera nel 2015, riportando a Torino quei successi che mancavano da una ventina d'anni. Non solo lo scudetto: nella sua avventura in granata, Massimo Bava ha conquistato una Coppa Italia (con la Primavera), due Supercoppe (sempre con la Primavera), due scudetti Berretti (oggi Under 18), e due trofei con l'Under 17. Tra i giocatori, che sotto la sua supervisione, sono riusciti ad arrivare ad alti livelli, compreso il Toro, ricordiamo: Buongiorno (attualmente difensore granata), Bonifazi, Barreca, Millico, Parigini, Edera, Adopo (Primavera), Gyasi (Primavera), Rauti, Ferigra e Segre. Bava ha lasciato il Torino lo scorso 1° luglio.