Toro-Atalanta, nell’intervallo flash mob con i Sensounico per ricordare il Grande Torino

Sabato 29 aprile - in occasione della sfida casalinga del Torino di Juric che ospiterà tra le mura casalinghe l'Atalanta di Gasperini - in collaborazione con Stefano Venneri e il Torino, i Sensounico si esibiranno nell'intervallo del match e canteranno "Quel giorno di pioggia", il brano della band in ricordo del Grande Torino. L'obiettivo è quello di illuminare nuovamente tutto lo stadio come successe un paio di anni fa in Torino-Milan per ricordare i Caduti di Superga.