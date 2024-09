ToroMio: “Serve una grande associazione che difenda i valori granata”

L'associazione granata si esprime dopo la manifestazione dei tifosi in protesta contro la società dello scorso 25 agosto

ToroMio ha voluto dire la propria circa le proteste avvenute in precedenza di Torino-Atalanta. L'associazione propone ai tifosi granata di unirsi in un'ente di partecipazione popolare "che possa essere nuovo interlocutore e stabilire presidio dei valori granata, sia nei confronti del Torino F.C., qualunque ne sia il Presidente, sia verso le istituzioni cittadine". Lo scopo sarebbe quello di salvaguardare lo spessore umano e culturale che la passione, nata intorno al club granata, ha fatto germogliare in più di un secolo di storia. Solo se numericamente importante, l'associazione potrà rappresentare seriamente la gente del Toro e lo ha espresso con un comunicato.