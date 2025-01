Fiorentina-Torino 1-1, Palladino: “Per i granata solo un’occasione”

“Il sentimento principale è il dispiacere. Siamo partiti benissimo, approcciando questa gara con grande intensità. Sapevamo che poteva essere una partita sporca contro un avversario ostico. Siamo passati in vantaggio e poi l’espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto. Non siamo riusciti a raddoppiare e il dispiacere è per aver buttato via un’occasione. Vedo i ragazzi soffrire per non fare risultato. Veniamo sicuramente da sei partite dove non riusciamo a vincere ma guardo anche l’aspetto positivo e il bicchiere mezzo pieno. Comunque siamo sesti in classifica, in linea con quello che volevamo fare da inizio anno, abbiamo la quarta miglior difesa e tanti giovani che stanno crescendo. Sicuramente è un periodo che ci manca la vittoria. Il gol? Ovviamente è una situazione che potevamo gestire meglio. Questa è una squadra giovane ed è andata in ansia. Dobbiamo crescere sotto il profilo della personalità e sicuramente le pressioni sono state violente. Loro poi continuavano a passare palla a Milinkovic e lanciare lungo, sapevamo che era una partita di seconde palle sporche e lunghe. Loro hanno avuto praticamente solo l’occasione di Njie da lancio lungo di Milinkovic. Gudmundsson e Colpani? Questa è una squadra dotata di grande talento e di giocatori individualmente molto bravi e molto forti. Sicuramente niente dipende da uno o due singoli. E’ tutta la squadra che deve comprendere bene i momenti di una partita, capendo quando c’è da tirare fuori personalità e quando giocare con più calma”.