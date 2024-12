LIVE! Vanoli presenta Udinese-Torino

Le parole del tecnico granata alla vigilia della sfida contro l'Udinese

28 dicembre 2024

Sabato 28 dicembre, domani alle 12:30 va in scena Udinese-Torino tra le mura del Bluenergy Stadium, gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I granata sono chiamati a fare punti, cercando soluzioni offensive che sono mancate nel match contro il Bologna. Alla vigilia del match, come di consueto, Paolo Vanoli è atteso in conferenza stampa, a partire dalle ore 12:30, per rispondere alle domande dei giornalisti presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le parole del tecnico dei granata in vista di Udinese-Torino.

12.25 - Siamo collegati dalla Sala Conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino. Si attende l'arrivo di Paolo Vanoli per il via alla conferenza prepartita di Udinese-Torino.

12.38 - Arrivato Paolo Vanoli. Inizia la conferenza

Ultima partita dell'anno. Come ci arriva il Torino fisicamente? "Bene, abbiamo recuperato Milinkovic dopo un problema all'addome e Njie. Vanja aveva preso un trauma al ginocchio, ma oggi si è allenato. Tutti gli altri stanno bene. La partita con il Bologna ha dimostrato che a livello fisico ci siamo, sappiamo benissimo l'importanza della partita. Sono punti importanti, le ultime due d'andata. Il focus è a Udine.

L'Udinese sta vivendo una grande stagione ed è reduce dalla vittoria sulla Fiorentina. Qual è la priorità? "Arriva da un risultato importante a Firenze, è una squadra molto fisica. La cultura loro negli ultimi anni è trovare giocatori strutturati. La difficoltà sarà nei calci da fermo e nei calci d'angolo perché superano quasi tutti 190 cm. Thauvin è un giocatore che ha fatto tre gol nelle ultime partite e ha qualità, oltre a Lucca che si sta confermando. Per me è una squadra completa, non la ritengo una sorpresa perché ha qualità. Sul piano fisico ci impegnerà molto"

Qual è il suo bilancio di fine anno? "Sicuramente dobbiamo guardare avanti, dobbiamo costruire qualcosa in prospettiva futura. Iniziato un nuovo ciclo, in questa prima parte abbiamo avuto risultati positivi e meno positivi. Stiamo trovando un nuovo concetto di calcio, sapevamo che potevamo avere difficoltà ma sono anche dovute purtroppo a cosa ci è capitato nel percorso. Dobbiamo essere focalizzati ad arrivare il prima possibile a questi punti importanti"

Può aiutare la qualità di Ilic in questo momento? "Ilic ha qualità per aiutarci in fase offensiva nel ruolo che sta facendo adesso. Si può esprimere molto bene in quel ruolo. Abbiamo tanti giocatori con qualità importanti per saltare l'uomo, come Vlasic. Non possiamo solo soffermarci sulle questioni qualitative. Ci vuole anima e forza. Bisogna sapere come sempre detto che davanti bisogna mettere il Toro e la squadra"

Si aspetta qualcosa di diverso dai quinti? "Per fare bene la fase difensiva bisogna saper bene anche attaccare. Devono saper affrontare l'uno contro uno e aiutare. Stiamo migliorando, a volte voglio che i quinti attacchi

Come sta Walukiewicz? Può essere della partita? "Ha avuto una crisi respiratoria durante la sfida con il Bologna. Stiamo facendo accertamenti, non sarà della partita. Speriamo di riaverlo in settimana"

Quanto vale la partita di Udine da uno a dieci? "Vale undici. Mi avete riso in faccia quando dicevo che i punti salvezza sono la mia priorità. Ma non sono uno stupido a veder le cose. Le prossime due partite, prima quella di Udine su un campo difficile contro una squadra di prestanza a campo aperto, sono importanti. Questo dicevo, come anche a Empoli"

Parlando di statistiche realizzative, ci sono giocatori che le danno "Per me non c'è un giocatore che faccia meno e uno no. Tutti dobbiamo fare di più anche in fase realizzativa. A volte non si tira in porta, ma bisogna arrivare lì con la cattiveria di andare avanti e provare. A Bologna abbiamo avuto anche un'occasione con Karamoh e potenziali occasioni come quella di Sanabria che non è stato reattivo sul pressing. Dobbiamo andare a cercare la differenza. Alcuni giocatori entrano subito in partita, altri invece hanno bisogno di più tempo. Tutti dobbiamo dare di più, anche nei piazzati dove serve la convinzione di andare a fare gol. Tutta la squadra deve prendersi la responsabilità"

Quale giocatore ruberebbe all'Udinese in questo momento? "Nessuno, assolutamente"

Il ritorno di Coco e l'assenza di Walukiewicz costringono a ridisegnare la difesa. Come pensa di farlo? "Tutti i giocatori, chi va in campo deve dare il cento per cento e commettere meno errori. Non si può andare sotto come con il Bologna. Questo è il calcio"