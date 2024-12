Torino, i biglietti per il derby con la Juventus: info e dettagli

Il Torino ha comunicato che a partire da oggi - martedì 17 dicembre - parte la vendita libera dei biglietti per il derby contro la Juventus in programma sabato 11 gennaio alle ore 18. I tifosi granata hanno già risposto presente in massa perché sono già esauriti i biglietti in Curva Maratona. La società ricorda con un comunicato sul proprio sito ufficiale che sarà possibile acquistare anche uno speciale pacchetto natalizio per ricevere i biglietti delle partite di gennaio contro anche Parma e Cagliari oltre alla stracittadina contro i bianconeri.

Dopo le prime due settimane di vendita riservata ai tifosi granata - abbonati e possessori di cuore granata - inizia oggi la vendita libera per il Derby della Mole, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18.00. La Curva Maratona ha risposto presente con un sold-out ancor prima dell’inizio dell’apertura della vendita a tutto il pubblico! I titolari Cuore Granata potranno continuare a comprare fino a 4 biglietti per tessera in via esclusiva nella Curva Primavera e Distinti Family e ad un prezzo agevolato i Distinti Centrali e Tribuna. Inoltre, con l’apertura del XMAS PACK puoi acquistare le partite di gennaio, incluso il Derby della Mole, ad un prezzo imperdibile nei settori Curva Primavera, Distinti Family e Tribuna Laterale Nord. Scopri il pacchetto e regala il Toro per Natale! I punti vendita Vivaticket saranno attivi – per le disponibilità residue – dalle ore 10.00 di mercoledì 18 dicembre.