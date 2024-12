Torino-Bologna 0-0 al 45′: super Vanja para un rigore, al riposo in parità

Il primo tempo

Il Torino parte propositivo nella prima frazione di gioco. Dopo due minuti è Pedersen protagonista in fase offensiva. Poco dopo ci prova Karamoh, ma Ravaglia è attento in copertura. Al minuto 8 Piccinini assegna un calcio di rigore per gli emiliani, dopo una revisione al VAR. L'ingenuità di Borna Sosa, che arriva in ritardo in scivolata su Holm, è palese e il direttore di gara non può fare altro che fischiare il penalty. Arriva, però, una doppia prodezza di Vanja Milinkovic Savic che para prima il tiro di Castro e poi è nuovamente attento sulla ribattuta. Al 20' è Ricci, dopo un fallo su Gineitis, a mettere in mezzo per Masina. L'ex Bologna non riesce a concludere a rete e l'azione termina in un nulla di fatto. Al 26' il Torino va vicino al vantaggio con un tiro dalla distanza di Borna Sosa. Il pallone, però, termina a lato della porta difesa da Ravaglia. Al 34' esce Walukiewicz per un infortunio al costato. Al suo posto entra Mergim Vojvoda. Due minuti dopo si fa vedere il Bologna in avanti: Odgaard va vicino al vantaggio e da posizione ravvicinata conclude addosso a Vanja che fa da scudo. Viene, però, fischiato un fuorigioco. Il Torino risponde al 45' con Karamoh che, lanciato da Maripan in profondità, viene ostacolato da Beukema al momento di presentarsi a tu per tu con Ravaglia. Il primo tempo finisce così sullo 0-0, con lo stesso Karamoh che esce dal campo accompagnato dai sanitari.