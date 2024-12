Torino-Bologna 0-2, Dallinga-Pobega: è amaro il Natale dei granata

Così è finita la gara delle 15 all'Olimpico-Grande Torino

Giacomo Stanchi Redattore 21 dicembre - 17:04

Il Bologna vince 0-2 a Torino. I granata non riescono a dare continuità alla vittoria con l'Empoli: davanti c'è una squadra esperta e capace di giocare un buon calcio. Dopo il rigore parato da Vanja in avvio, il Toro conclude la prima frazione in modo ordinato e senza concedere grandi occasioni. Nel secondo tempo, però, il Bologna sale in cattedra e punisce i piemontesi, proprio quando Vanoli sbilancia in avanti la squadra coi cambi. Nel finale la Maratona abbandona gli spalti in protesta dopo numerosi cori contro la presidenza.

Le scelte: Maripan titolare al posto di Coco. Confermata la formazione di Empoli — Paolo Vanoli sceglie di confermare la formazione uscita vincitrice dalla sfida del Castellani. L'unica modifica è la novità Maripan al centro del reparto al posto dello squalificato Coco. Per il resto ci sono a centrocampo Ricci, Linetty e Gineitis. A destra Pedersen è di nuovo titolare, mentre a sinistra si rivede Borna Sosa. In attacco la coppia Sanabria-Karamoh. Adams, Vlasic e Ilic cominciano dalla panchina.

Il primo tempo — Il Torino parte propositivo nella prima frazione di gioco. Dopo due minuti è Pedersen protagonista in fase offensiva. Poco dopo ci prova Karamoh, ma Ravaglia è attento in copertura. Al minuto 8 Piccinini assegna un calcio di rigore per gli emiliani, dopo una revisione al VAR. L'ingenuità di Borna Sosa, che arriva in ritardo in scivolata su Holm, è palese e il direttore di gara non può fare altro che fischiare il penalty. Arriva, però, una doppia prodezza di Vanja Milinkovic Savic che para prima il tiro di Castro e poi è nuovamente attento sulla ribattuta. Al 20' è Ricci, dopo un fallo su Gineitis, a mettere in mezzo per Masina. L'ex Bologna non riesce a concludere a rete e l'azione termina in un nulla di fatto. Al 26' il Torino va vicino al vantaggio con un tiro dalla distanza di Borna Sosa. Il pallone, però, termina a lato della porta difesa da Ravaglia. Al 34' esce Walukiewicz per un infortunio al costato. Al suo posto entra Mergim Vojvoda. Due minuti dopo si fa vedere il Bologna in avanti: Odgaard va vicino al vantaggio e da posizione ravvicinata conclude addosso a Vanja che fa da scudo. Viene, però, fischiato un fuorigioco. Il Torino risponde al 45' con Karamoh che, lanciato da Maripan in profondità, viene ostacolato da Beukema al momento di presentarsi a tu per tu con Ravaglia. Il primo tempo finisce così sullo 0-0, con lo stesso Karamoh che esce dal campo accompagnato dai sanitari.

Il secondo tempo — Subito due cambi per i rossoblù all'inizio della seconda frazione: dentro Orsolini e Fabbian per Dominguez e Ferguson. Karamoh, invece, rientra regolarmente in campo. Orsolini rischia in avvio di regalare il vantaggio ai piemontesi con un passaggio all'indietro molto velenoso. Sanabria riesce ad intercettare, ma non conclude a rete. Al 5' sono i rossoblù a farsi vedere in avanti: Holm crossa per Castro, ma Maripan svetta e allontana. Continua, poi, nei minuti successivi un blando forcing degli ospiti. Il Toro controlla senza troppi affanni. Al 12' Orsolini imbecca Freuler in area, ma Ricci è provvidenziale e salva tutto. Al 17' trema il Torino: botta dalla distanza di Pobega che termina sulla traversa e poi sulla riga. Al 18' tre cambi per i granata: fuori Sanabria, Gineitis e Linetty, per Adams, Vlasic e Ilic. Il nuovo capitano dei padroni di casa è Adam Masina. Al minuto 24 il Torino si fa vedere di nuovo in avanti: bel cross rasoterra, velo di Ilic che però non raggiunge Adams che viene fermato al momento del tiro. Pochi minuti dopo il Toro ci riprova con Ricci: botta da fuori murata da Lucumì. Al 26' nuovo cambio per i rossoblù: dentro Dallinga per Castro. Ed è proprio il neoentrato che immediatamente approfitta dell'errore di Masina e va in gol. Bologna in vantaggio: errore di Karamoh che perde il possesso, azione manovrata sulla sinistra e incomprensione tra difesa e portiere, con l'attaccante rossoblù che va facilmente a rete. Gli emiliani vanno sull'1-0 quando l'inerzia della gara avrebbe potuto spostarsi in favore del Toro. Al 28' viene ammonito Miranda: giallo per un chiarissimo fallo tattico su Pedersen che si stava involando nella metà campo difensiva degli emiliani. Al 33' Vanoli prova a dare una scossa: esce Karamoh ed entra Njie. Nello stesso momento il Bologna sostituisce l'ammonito Miranda per Lykogiannis. Il Bologna acquisisce il doppio vantaggio al minuto 35, grazie ad un tiro di Tommaso Pobega. L'assistente di Piccinini ravvisa un fuorigioco: Dallinga, allargando le gambe, prende parte attivamente all'azione. Dopo un lungo check al Var, però la rete viene convalidata. Al 40' viene ammonito anche Freuler: fallo su Ricci. La gara si conclude senza troppi sussulti.