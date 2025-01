Torino-Cagliari 2-0, Cairo: “Mercato? Alle 20 dell’ultimo giorno ho un impegno…”

Bisogna rinnovargli il contratto? “Sì, sì (sorridendo), sta facendo bene. E poi Vlasic ha fatto una grande partita. L’ho capito fin dal primo pallone che ha toccato. Quando lui gira, è un altro Toro. Quando inizia bene la partita, poi tutto gli va nel modo giusto. Bella palla per Lazaro in occasione del primo gol, e non solo”.

Dobbiamo aspettarci delle uscite? Come Ilic?“Non lo so. L’obiettivo di oggi è fare una cosa buona per noi, che funzioni. In difesa comunque stiamo bene, a centrocampo pure, ci vuole un attaccante. Non è banale ma stiamo lavorando per farlo. E non voglio fare uscire nessuno”.