Torino-Cagliari 2-0: dominio e doppio Adams, riecco la vittoria in casa

Il commento al triplice fischio della sfida tra Torino e Cagliari

Irene Nicola Redattore 24 gennaio - 22:41

Finalmente la vittoria al Grande Torino. Era dal 25 ottobre contro il Como che il Torino non riusciva a portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi. Un lungo digiuno casalingo durato tre mesi esatti e interrotto contro il Cagliari. Il successo per 2-0 è stato cercato, voluto e ampiamente meritato per il dominio visto in campo. Bravi i granata a trovare il vantaggio con Adams al 6' e a insistere per il raddoppio trovato finalmente al 61' ancora con Adams, autore della prima doppietta in maglia granata.

Le scelte: continuità a Tameze, Pedersen torna titolare — Vanoli dà continuità al 4-2-3-1 riproponendo gran parte delle scelte prese per la partita contro la Fiorentina. L'unica novità riguarda il terzino destro: torna titolare Pedersen, sostituito a Firenze da Dembelé. Per il resto nessuna novità. Il reparto arretrato, guidato da Milinkovic-Savic tra i pali, si completa con Maripan-Coco centrali e Sosa a sinistra. A centrocampo confermato Tameze con Ricci. Sulla trequarti sempre Lazaro, Vlasic e Karamoh a innescare Adams.

Il primo tempo: combinazione Ricci-Adams per il vantaggio, poi sfuma il raddoppio — Primi minuti manovrati dal Torino, che tenta di affacciarsi alla porta di Caprile già al 4' quando Karamoh, innescato da Vlasic, si ritrova a centro area. Non si concretizza la possibile occasione, il francese colpisce Caprile tentando di scavalcarlo con uno scavetto. Sarebbe servito più cinismo, lo stesso che i granata trovano invece al 6' andando in vantaggio. Azione bella e ragionata, avviata da un recupero palla di Vlasic nella metà campo del Torino, apertura a destra per la corsa di Lazaro che si lancia in velocità per poi servire Ricci in mezzo all'area. Il centrocampista granata non rientra per calciare ma va verso il fondo per poi crossare a rimorchio dove si fa trovare Adams, bravo a girarsi spalle alla porta all'altezza del dischetto in mezzo a due avversari e calciare all'incrocio. Era dal 13 dicembre a Empoli che il Torino non si portava in vantaggio. Il Cagliari non dà segni di risposta fino al 28' con il colpo di testa di Mina sugli sviluppi di punizione terminato alto. Il Torino d'altro canto potrebbe rispondere subito, ma non ne approfitta: suggerimento verticale intelligente di Maripan a cercare per vie centrali un involato Karamoh, che arriva al tiro trovando in allungo Caprile a deviarne la traiettoria con la mano sinistra, nessuno arriva sul pallone rimasto vagante. Il finale di frazione si accende. I granata si mangiano ancora una volta le mani al 40' con Pedersen che riceve palla da Vlasic nella stessa posizione in cui Ricci a inizio tempo aveva cercato a rimorchio Adams: il norvegese sceglie la conclusione diretta, murata da Caprile. Sul contropiede successivo il primo vero sussulto del Cagliari con Piccoli che scappa a Maripan ma poi non controlla il pallone mandandolo sul fondo. Prima del duplice fischio ci riprova Karamoh, calcia bene ma Caprile lo mura.

Il secondo tempo: pioggia di occasioni, poi il solito Adams per il 2-0 — Il secondo gol mancato a fine primo tempo sembra poter arrivare subito a inizio ripresa. Il Torino lo avrebbe anche trovato al 48' quando la discesa di Karamoh sulla corsia sinistra termina con il cross teso per Lazaro, che imbuca il tap-in e festeggia sotto la Maratona. In prima battuta la rete sembra buona, granata e rossoblù si portano a centrocampo per rimettere in gioco il pallone, ma arriva la segnalazione di offside: Lazaro sbuca dietro la linea dei difensori sardi, era Karamoh a essere partito prima invalidando l'azione. Si resta sull'1-0 con il Torino vivo e di nuovo a un passo dal raddoppio al 53': Caprile dice no al colpo di testa di Adams. Il Cagliari non reagisce, così all'ora di gioco Nicola si gioca quattro sostituzioni. La musica non cambia e le uniche occasioni sono ancora granata: corner, Tameze di testa sul primo palo non passa, sulla ribattuta Adams non va oltre il palo. I tempi però sono maturi e finalmente al 61' arriva il 2-0 per il Torino. Il raddoppio nasce da una punizione conquistata dai granata, Maripan con un lancio lungo va a pescare Karamoh, che aggancia il pallone, vincendo il duello con Luperto, e salta l'uomo per poi calciare a botta sicura facendo tremare la traversa con una conclusione di potenza; il pallone ribatte in area, Adams è il più lesto a riconquistarlo e deve solo imbucare il 2-0. Tutto buono: esplode l'esultanza di Vanoli, della panchina e dei granata, tutti a festeggiare sotto la Curva Maratona. Al 65' primi cambi per Vanoli: Tameze e Pedersen lasciano il posto a Gineitis e Walukiewicz. Il lituano si mette subito in mostra con un cross teso che percorre tutta l'area senza che nessuno lo ribadisca in porta. Il Cagliari sale in un paio di occasioni dopo aver subito la seconda rete, nessuna impensierisce Milinkovic-Savic. Per l'ultimo quarto d'ora gli ultimi cambi di Vanoli: al 75' Masina prende il posto di Sosa, all'83' Linetty e Njie rilevano Ricci e Karamoh. La partita non ha più tanto da dire, il Torino gestisce forze e risultato anche nei quattro minuti di recupero, uscendone vincente. Tornano i tanto attesi tre punti.