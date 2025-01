Torino-Cagliari 2-0, Luperto: “Secondo gol subito? Per me è fallo”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra granata e rossoblù valida per la 22^ giornata di Serie A

Redazione Toro News 24 gennaio 2025 (modifica il 24 gennaio 2025 | 23:56)

Al termine di Torino-Cagliari, gara valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, il difensore rossoblù Sebastiano Luperto è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino.

Potevate fare di più come ha detto Nicola? "Sì, certo. Non eravamo i soliti. Eravamo sempre a rincorrere l'avversario, mai pressione nei modi e nei tempi giusti".

Come si riprende in mano la situazione per la Lazio?"Dobbiamo analizzare la partita, capire gli errori, la partita ci può insegnare tanto per affrontare la prossima nel migliore dei modi, archiviarla e andare avanti".

Ci spieghi che Torino hai visto e in cosa vi ha messo in difficoltà?"Il Torino è stato mobile, non ha dato punti di riferimento, questo ci ha messo in difficoltà. A livello agonistico sono stati superiori".

Racconti l'episodio del secondo gol? Eri molto arrabbiato..."Per me è fallo, lui da dietro mi appoggia le due mani sulla schiena e mi sbilancia (riferimento a Karamoh, ndr). L'ho rivista, anche al video per me era fallo. Per l'arbitro no. Cosa mi ha detto? Non dicono mai niente in questi casi, aspettano solo il VAR. Accettiamo la decisione".

Non riuscite ad andare oltre le tre partite utili consecutive, cosa vi manca? Solo fisico o anche testa? "Secondo me è stata proprio una partita sbagliata, arrivavamo da un periodo positivo e ci poteva far fare un salto in più. Dobbiamo archiviarla e andare avanti".