Torino-Venezia, scontri tra i tifosi: l’intervento delle forze dell’ordine

Indagini in corso della polizia per individuare le persone che si sono scontrate ieri sera dopo la partita Torino-Venezia

Nel postpartita della sfida di ieri - venerdì 2 maggio - tra Torino e Venezia si sono verificati scontri tra tifosi delle due squadre. Secondo quanto riportato dall'ANSA, un gruppo di circa venti persone ha aggredito dei tifosi veneziani che erano a bordo di un minivan. L'aggressione è avvenuta tra corso Unione Sovietica e via Monteponi con le forze dell'ordine che sono intervenute in maniera tempestiva per sedare lo scontro. La polizia stava infatti scortando il minivan dei supporter arancioneroverdi verso la tangenziale per evitare possibili tafferugli con gli ultras granata. Sono in corso attualmente le indagini della polizia per cercare di identificare gli assalitori.