Verso Torino-Parma: ancora tanti biglieti invenduti nonostante il XMas Pack

Verso Torino-Parma: il punto sulla biglietteria

Partiamo dalla promozione per il periodo natalizio, il XMas Pack, che permette di comprare insieme al biglietto per la sfida contro il Parma, anche quelli per il derby e per il Cagliari a un prezzo basso: 40€ nelle curva Primavera, 70€ nei Distinti (65€ per gli Under 16) e 75€ in Tribuna. Ci sono poi le promozioni anche per la singola gara contro i Ducali. Gli Under 16 potranno andare nelle curve, nei Distinti e nelle Poltroncine Granata a 5€. Ci sono poi notevoli riduzioni anche per i possessore della tessera Cuore Granata, i quali in tutti i settori potranno acquistare biglietti scontati. Le disponibilità ci sono ancora ovunque come detto in apertura, neanche la Curva Maratona è sold out in questo momento.