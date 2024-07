Torino in ritiro a Pinzolo: ecco l’offerta al Rosa delle Dolomiti per i lettori di TN

Per i lettori di Toro News sono disponibili sconti esclusivi per le strutture vicino al ritiro estivo del Torino

La stagione del Torino partirà con il consueto raduno in città al quale farà poi seguito il ritiro in Trentino Alto Adige. Dal 17 al 27 luglio i granata saranno infatti di nuovo a Pinzolo, splendida località che si trova nella Val Rendena in un bellissimo paesaggio tra le Dolomiti. Come ogni anno, molti tifosi vorranno unire il periodo di vacanza con la passione per il Toro e sceglieranno di seguire la squadra in montagna.