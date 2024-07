Tuttosport: “Ecco Ché Adams. Idea Maldini, Hajdari vuole il Toro”

Il mercato del Toro piano piano sta prendendo forma: ieri i granata hanno chiuso con Che Adams, nuovo acquisto che nella serata di ieri è arrivato a Torino. Tuttosport riporta una nuova suggestione del club granata, nell'edizione odierna del quotidiano si legge: “Il Toro sta accarezzando un’idea suggestiva: portare in granata Daniel Maldini. Il fantasista è in scadenza con Il Milan tra dieci mesi e i dirigenti granata hanno sondato il terreno negli ultimi giorni col suo agente Beppe Riso”. Il quotidiano conclude con un focus sulla trattativa Hajdari: "L’Augsburg è avanti per Hajdari, ma Hajdari vuole il Torino. La partita per il difensore svizzero di origini albanesi-kosovare rimane aperta in virtù di queste volontà non collimanti. La certezza è che il centrale, in tribuna nell’esordio in campionato del Lugano, lascerà il suo attuale club”.