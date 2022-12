La Stampa: “Toro, obiettivo Europa. In ripresa del campionato serve migliorare”

"Siamo forti, possiamo raggiungere un traguardo importante": così Perr Schuurs al termine di Torino-Cremonese, in una gara nella quale ci sono stati più errori e distrazioni che altro, ma che non ha fatto perdere al Toro quella voglia di raggiungere la parte alta della classifica. Guarito dall'infortunio alla spalla in tempi più brevi di quelli previsti, l'olandese sarà presente a Torino-Verona, il 4 gennaio: "Gli ingredienti giusti ci sono perché diventi il suo anno, anche quelli che scavalcano l’aspetto tecnico. La sana sfacciataggine, di cui tanto ha bisogno il Toro, in campo non gli manca, ma anche con le parole ci sa fare. È ambizioso e non lo nasconde. Il salto in avanti più importante per lui è possibile già quest’anno", scrive La Stampa. Anche il tecnico Ivan Juric punta molto sul giocatore ex Ajax, partendo dal lavoro che svolge su ogni singolo granata: "Lavoriamo molto insieme, è un tecnico che fa migliorare i suoi giocatori, vuole progressi costanti da me e da tutta la squadra. Spero di farli anche nella seconda parte della stagione. Qua mi chiede pressing, uomo contro uomo: che differenze rispetto al gioco dell’Ajax". E adesso ha rivolto tutta la sua concentrazione proprio al Toro: con delle buone prestazioni in Serie A, il tecnico della nazionale olandese potrebbe davvero prenderlo in considerazione per il futuro.