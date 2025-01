Benedetti a La Gazzetta dello Sport: “Struttura Toro validissima, si può crescere”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi viene proposta un'intervista ad un ex giocatore e dirigente del Torino come Silvano Benedetti che ha parlato del momento in casa granata. L'ex difensore commenta: "Una squadra va costruita sulla colonna vertebrale con portiere, difensore centrale, regista e centravanti, direi che nel Toro oggi questa struttura è validissima. Vanja sta dimostrando di essere un grande portiere, Coco è cresciuto tanto, Ricci è diventato un centrocampista della Nazionale e Adams ha fatto vedere grandi colpi. Adesso è lecito attendersi un girone di ritorno in crescendo". Secondo Benedetti promuove Coco: "Mi sta piacendo, ha avuto qualche incertezza ma si è ambientato bene. In attesa del rientro di Schuurs che tutti aspettiamo, mi pare abbia chance di guidare lui la difesa". Un giocatore su cui l'ex difensore del Torino punta molto è invece Ricci: "Parliamo di un giovane con qualità evidenti e dal carattere splendido. Sono convinto che saprà esprimersi a livelli ancora più alti. [...] Ricci ha qualità muscolari ma anche tecniche, mi aspetto faccia 5-6 reti a stagione".