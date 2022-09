Ciccio Graziani al Corriere Torino: “Questo Toro è più forte dello scorso anno”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un'intervista all'ex attaccante Ciccio Graziani. Il centravanti ex Toro ha dato un'opinione sulle ultime partite della squadra di Juric e ha fatto il punto della situazione sull'inizio di stagione: "Per me il Toro è sulla strada giusta. Mi piace l'autorevolezza della squadra e la capacità di giocar bene. Gli incidenti di percorso come il ko contro il Sassuolo ci stanno ed esistono sempre". Graziani aggiunge anche: "Secondo me il Toro quest'anno è più forte e sicuramente gioca meglio di un anno fa. In estate è stato ringiovanito e ci sono diversi talenti. Juric è l'ideale per valorizzarli, anche se le sue mosse contro il Sassuolo non mi hanno convinto molto".