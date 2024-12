Corriere dello Sport: “Un Toro da 4-2-4”

Il Toro perde ancora: tra le mura amiche i granata sono stati sconfitti dal Napoli per 1-0. Per provare a cambiare la partita, nel secondo tempo Vanoli ha schierato un 4-2-4 a trazione anteriore e nel post partita ha detto: "Le occasioni migliori le abbiamo avute quando ci

siamo messi a quattro in difesa. Sono stati bravissimi quelli che sono entrati, Karamoh e Vlasic potevano darci tanto nell’uno contro uno". Da migliorare la fase realizzativa dei granata, come spiegato dallo stesso Vanoli: "Voglio risolvere questo problema creando ancora più occasioni. Gli attaccanti dovranno migliorare la finalizzazione e mi aspetto che anche i centrocampisti arrivino meglio sulle seconde palle per calciare in porta".