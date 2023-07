Corriere di Torino: “Bellanova, niente maglia numero 12”

Corriere di Torino concentra la propria attenzione sulla scelta del numero di maglia da parte di Raoul Bellanova. L'ex Cagliari aveva sempre indossato la numero 12 fino a questo momento, ma in questa avventura granata indosserà un altro numero. Il motivo? "Aveva sempre indossato la maglia numero 12, ma al Torino non potrà essere così. Raoul Bellanova ha dovuto ripiegare sul numero 19 per la sua avventura in granata: il numero di gioco che aveva con sé nelle sue esperienze al Cagliari e all’Inter è infatti assegnato simbolicamente e non solo alla curva Maratona".