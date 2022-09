Corriere di Torino: “I granata volano alto trascinati da Vlasic”

Il Torino torna a vincere contro il Lecce e si porta al terzo posto in classifica. Risultato a parte, quella dei granata è stata una prestazione convincente sotto molti punti di vista, come si può leggere sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Ma quello visto ieri sera è davvero un Toro da leccarsi i baffi per i quasi 19 mila che si presentano all’Olimpico. Il Toro dà spettacolo, segna (poco, perché sbaglia troppo), soffre ma porta a casa la vittoria numero tre di questo avvio di stagione e si accomoda al quarto posto della classifica. Anche per questo la sua gente esulta. È un Toro che conquista, perché ha alzato l’asticella per usare una frase cara a Ivan Juric (a casa per una polmonite ma niente Covid) e forse serviva proprio Vlasic per farlo, per la qualità straordinaria del croato e, perdonateci la battuta, perché in quella famiglia alzare l’asticella e superarla è una vecchia e buona abitudine".