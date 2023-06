Corriere di Torino: “Il Toro mette la freccia con Raoul Bellanova”

Il Corriere di Torino fa il punto su Bellanova e sulla linea verde scelta dal club per il reparto relativo alle fasce. "Una volta conclusi gli impegni, il giocatore ha pensato a definire il suo futuro e ha aperto al trasferimento in granata: passi in avanti determinanti sono arrivati tra il pomeriggio e la serata di ieri". Prosegue ancora il quotidiano: "Dopo il portiere romeno Popa, arriva un altro elemento del 2000 che potrebbe rimpiazzare un suo coetaneo, quel Singo che ha il contratto in scadenza nel 2024".