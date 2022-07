Corriere di Torino: “La strana estate di Linetty, Verdi e Segre”

In attesa di accogliere altri rinforzi in rosa, in casa Torino si riflette sul futuro di giocatori come Verdi, Linetty e Segre, la cui posizione è ancora incerta come raccontato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Simone Verdi ci prova, lotta e cerca la porta appena può. Karol Linetty si adatta a fare quello che gli viene chiesto con spirito di sacrificio. E Jacopo Segre cerca di sfruttare ogni minima opportunità. È la strana estate di coloro che sono sospesi al Toro, divisi tra campo e mercato. Non è un mistero che si tratti di calciatori con il futuro da decifrare. Intanto ogni giorno di ritiro è utile per cercare di convincere Juric".